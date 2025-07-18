В Рязанской области ликвидировали несанкционированную свалку

Отмечается, что в районе села Печерники Михайловского района нашли несанкционированное размещение твердых бытовых отходов, включая пластиковые изделия, стеклянные бутылки, а также древесные отходы. Прокуратура внесла представление главе администрации округа. Свалка ликвидирована.