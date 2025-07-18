В Рязани пять человек по ошибке признали должниками

Отмечается, что права граждан восстановлены, им вернули взысканные деньги в размере 13 тысяч рублей. Рязанцам также оказали помощь в подготовке заявлений об отмене судебных приказов. Руководителю УФССП России по Рязанской области внесено представление. Работа судебных приставов скорректирована.

В Рязани пять человек по ошибке признали должниками. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что права граждан восстановлены, им вернули взысканные деньги в размере 13 тысяч рублей. Рязанцам также оказали помощь в подготовке заявлений об отмене судебных приказов.

Руководителю УФССП России по Рязанской области внесено представление. Работа судебных приставов скорректирована.