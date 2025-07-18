В Рязани до смерти избили женщину

Инцидент произошел вечером 13 июля. По данным следствия, между 43-летней женщиной и 54-летним рязанцем произошел конфликт на почве неприязненных отношений. Мужчина нанес рязанке травмы, от которых она скончалась на месте происшествия. а нападавший скрылся. Его задержали. Возбуждено уголовное дело. СК проводит необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательств. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

В Рязани до смерти избили женщину. Об этом сообщает региональный следком.

Инцидент произошел вечером 13 июля. По данным следствия, между 43-летней женщиной и 54-летним рязанцем произошел конфликт на почве неприязненных отношений. Мужчина нанес рязанке травмы, от которых она скончалась на месте происшествия. а нападавший скрылся.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело. СК проводит необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательств. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.