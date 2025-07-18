В Рязани директор фармацевтического предприятия задолжал работникам 7,5 млн рублей

По данным СК, директор предприятия не выплачивал зарплату трем работникам с июля 2024 по май 2025 года. Общая сумма его долга составила около 7,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. СК устанавливает обстоятельства совершенного преступления. Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, принимаются меры к погашению задолженности по заработной плате.