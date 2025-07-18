В России за неделю подорожал бензин

В частности, в пятницу цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,03% и составила 65 202 рубля за тонну, а Аи-95 подорожал на 0,35% до 74 093 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо снизилось в цене на 0,76%, до 56 942 рублей за тонну. За неделю его стоимость уменьшилась на 0,44%.

За неделю стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже увеличилась на 2,06%, а Аи-95 — на 4,69%. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

В частности, в пятницу цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,03% и составила 65 202 рубля за тонну, а Аи-95 подорожал на 0,35% до 74 093 рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо снизилось в цене на 0,76%, до 56 942 рублей за тонну. За неделю его стоимость уменьшилась на 0,44%.