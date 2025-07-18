В Чувашии трое сотрудников администрации погибли в ДТП

В Чувашии трое сотрудников администрации погибли в ДТП. Об этом сообщает портал « Proгород ».

ДТП произошло 15 июля на трассе М-7 рядом с селом Никольским в Нижегородской области. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. В одной из машин ехали сотрудники администрации Чебоксарского района. Во второй машине также были пострадавшие, в том числе ребенок.

На месте погибли начальник юридического отдела администрации Чебоксарского района Елена Денисова и водитель Центра хозяйственного обеспечения района Алексей Артемьев.

Позже в больнице скончалась заместитель главы администрации Чебоксарского района — начальник управления организационно-контрольной, правовой и кадровой работы Галина Николаева.