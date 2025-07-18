В АвтоВАЗе назвали стоимость на Lada Iskra
Отмечается, что данная модель займет рыночную нишу между Granta и Vesta. В состав семейства модели входят седан, универсал и его кросс-версия.
В АвтоВАЗе назвали стоимость на Lada Iskra. Об этом пишет «Российская газета».
Отмечается, что данная модель займет рыночную нишу между Granta и Vesta. В состав семейства модели входят седан, универсал и его кросс-версия.
Lada Iskra будет доступна в четырех комплектациях:
- Comfort стартуют от 1 249 000 рублей;
- Life дополнен кондиционером, подогревами передних сидений и зеркал. Стоимость — от 1 319 000 рублей;
- Enjoy оценена минимум в 1 439 000 рублей;
- Techno. Цены на авто в этом исполнении начинаются от 1 579 000 рублей.