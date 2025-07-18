Рязанцы заметили припаркованную на пешеходной дорожке иномарку
Инцидент произошел в пятницу, 18 июля. на улице Высоковольтной. «Припарковался прямо на пешеходной дорожке. Мамам с колясками, да даже простым людям не перейти дорогу», — отметили в посте.
Рязанцы заметили припаркованную на пешеходной дорожке иномарку. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Рязани».
Инцидент произошел в пятницу, 18 июля. на улице Высоковольтной.
«Припарковался прямо на пешеходной дорожке. Мамам с колясками, да даже простым людям не перейти дорогу», — отметили в посте.