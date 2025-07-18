Reuters: Украина предложила тестировать западное оружие сразу в боевых условиях

По данным издания, Киев предложил иностранным компаниям отправлять ВСУ новейшие образцы оружия, чтобы опробовать их на своей территории. Отмечается, что в Киеве ожидают новые ПВО, дроны и системы под управлением ИИ.