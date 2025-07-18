Reuters: Украина предложила тестировать западное оружие сразу в боевых условиях
По данным издания, Киев предложил иностранным компаниям отправлять ВСУ новейшие образцы оружия, чтобы опробовать их на своей территории. Отмечается, что в Киеве ожидают новые ПВО, дроны и системы под управлением ИИ.
Украина предложила тестировать западное оружие сразу в боевых условиях. Об этом пишет издание Reuters, материал цитирует «Газета.Ru».
По данным издания, Киев предложил иностранным компаниям отправлять ВСУ новейшие образцы оружия, чтобы опробовать их на своей территории.
Отмечается, что в Киеве ожидают новые ПВО, дроны и системы под управлением ИИ.