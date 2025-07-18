Поисковики нашли еще двух заблудившихся рязянок

Женщины потерялись 18 июля в Клепиковском районе, около села Бахметьево. Волонтеры помогли обнаружить их. Подробности поисков не сообщаются. Ранее поисковики также нашли пенсионерку.