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Поисковики нашли еще двух заблудившихся рязянок
Женщины потерялись 18 июля в Клепиковском районе, около села Бахметьево. Волонтеры помогли обнаружить их. Подробности поисков не сообщаются. Ранее поисковики также нашли пенсионерку.

Поисковики нашли еще двух заблудившихся рязянок. Об этом сообщил ПСО «Мещера» ВКонтакте.

Женщины потерялись 18 июля в Клепиковском районе, около села Бахметьево.

Волонтеры помогли обнаружить их.

Подробности поисков не сообщаются.

Ранее поисковики также нашли пенсионерку.