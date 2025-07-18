Опубликован прогноз погоды на 18 июля в Рязанской области

В субботу, 19 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами при грозе порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18°С, днем +24, +29°С.