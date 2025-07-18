Очередная авария произошла в Рязани

ДТП случилось на Куйбышевском шоссе, там столкнулись две легковушки. Судя по кадрам, у одной из них отвалился бампер. «В 21:15, все в целости и сохранности», — отмечается в посте.

Очередная авария произошла в Рязани. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

ДТП случилось на Куйбышевском шоссе, там столкнулись две легковушки. Судя по кадрам, у одной из них отвалился бампер.

«В 21:15, все в целости и сохранности», — отмечается в посте.