Независимая лаборатория не нашла в Борковском затоне нарушений по стронцию

РЗН. Инфо проверила несколько водоемов в Рязани на качество воды. Отбор проводился по инструкциям независимой лаборатории, с помощью медицинских перчаток и специальных бутылок, которые выдали в учреждении. Одним из проверенных водоемов стал Борковской затон. Согласно результатам независимой экспертизы от 17 июля, показатель химического вещества «стронций» составил 1 мг/дм3, что в семь раз меньше, чем превышение нормы (СанПиН 1.2.3685-2). Материал об остальных результатах качества воды в Борковском затоне и еще нескольких водоемах Рязани появится в сайте в ближайшее время.

РЗН. Инфо проверила несколько водоемов в Рязани на качество воды. Отбор проводился по инструкциям независимой лаборатории, с помощью медицинских перчаток и специальных бутылок, которые выдали в учреждении.

Одним из проверенных водоемов стал Борковской затон. Согласно результатам независимой экспертизы от 17 июля, показатель химического вещества «стронций» составил 1 мг/дм3, что в семь раз меньше, чем превышение нормы ( СанПиН 1.2.3685-2 ).

Материал об остальных результатах качества воды в Борковском затоне и еще нескольких водоемах Рязани появится в сайте в ближайшее время.