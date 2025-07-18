На трех улицах Рязани отключили холодную воду

Отмечается, что ресурса не будет до 15:30 по следующим адресам: ул.1-я Прудная, д. 24, 24а; ул. Связи, д. 7, 9, 9а, 10, 10 корп.1, 10б (маг. Апельсин), 11 (МКУ Техобеспечение), 11а (МКУ Техобеспечение), 12, 13, 14 (МКУ Техобеспечение), 14 В (ООО «Торгово-производственная фирма»), 14 В ст 4 (Административное здание), 15, 16 (ТЦ Сокол), 17, 17 (ГАУ РО Издательство Пресса), 17а (МБОУ Школа № 38), 17б (ЦТП), 18, 19, 20, 22; ул. Соколовская, д. 2б, 1 В (Райгаз).