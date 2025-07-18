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Летний «Эрудит» определил лучших знатоков Рязанского приборного завода

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся командный турнир Летний кубок «Эрудит АО „ГРПЗ“ — 2025». За звание лучших боролись 26 команд, в том числе сборная Касимовского приборного завода — филиала ГРПЗ.

Кубок проходил в три этапа. На первом участникам предстояло прослушать отрывки из музыкальных произведений и определить исполнителей, группы, композиторов, а также режиссера фильма, в котором играл предложенный саундтрек. На втором этапе заводчане сопоставляли звуковые фрагменты с картинками-изображениями транспортных средств, названия которых упоминались в песнях.

Завершающий раунд отличался тем, что несколько изображений известных людей и персонажей нужно было связать с одной и той же музыкальной композицией.

По результатам трех этапов определились лучшие заводские интеллектуалы. Золото у команды «Перегруз ответственности», на втором месте — «Энтропия», на третьем — «Веселый микс».

Капитан команды-победителя «Перегруз ответственности» Алексей Киреев рассказал, что музыкальный формат «Эрудита» понравился его сборной больше всего: «Мысленно восстанавливать тексты песен по „минусовкам“ и использовать ассоциативное мышление оказалось гораздо интереснее, чем полагаться на быструю реакцию и чистые энциклопедические знания, логику и рассуждения. Знакомые музыкальные композиции, зашифрованные в картинках, стали приятной неожиданностью и сразу подняли нам настроение!»

По итогам турнира все команды-участницы отмечены дипломами, а победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов, получили денежное вознаграждение.

Интеллектуальные состязания «Эрудит АО «ГРПЗ» проводятся на протяжении многих лет и являются заводской традицией. Они развивают корпоративную культуру, создают благоприятные условия для реализации творческого потенциала молодежи и ее адаптации на предприятии, способствуют укреплению контактов между работниками. Организатором мероприятия выступает Молодежный центр АО «ГРПЗ».