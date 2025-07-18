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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 19-20 июля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В арт-клубе «Площадка» пройдет концерт памяти вокалиста группы «Король и шут» Михаила Горшенева «12 лет без…». На площади перед МКЦ состоится концерт семейного дуэта — Николая Пенякина и Людмилы Мирошиной «В кругу друзей».

В Лесопарке пройдет исторический фестиваль, на рязанской ВДНХ состоится архитектурный фестиваль «Ампир», а в музее-заповеднике имени Сергея Есенина фестивальный проект «Есенин ЯР» продолжится концертом группы «Осталось 2 кадра» из Санкт-Петербурга.

В выставочном зале Рязанского художественного музея откроется выставка печатной графики арт-группы «Митьки» «Печатать можно и носом. Митьки и другие» из коллекции Владимира Мухина, а в Лесопарке пройдет турнир по кулачным боям TOP DOG: PROSPECT 27.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».