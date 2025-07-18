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Гражданские жены погибших участников СВО смогут получить льготы
В случае гибели военнослужащего или добровольца в ходе специальной военной операции, его гражданская жена может претендовать на получение льгот. Однако для этого необходимо выполнение определённых условий. Комитет Государственной Думы по обороне одобрил изменения в законодательстве, которые позволят гражданским жёнам получать льготы. Для этого необходимо, чтобы они вели совместное хозяйство, проживали вместе не менее трёх лет и имели общего ребёнка. Эти изменения будут внесены в законопроект, который устанавливает единый срок выплаты единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего или добровольца.

В случае гибели военнослужащего или добровольца в ходе специальной военной операции, его гражданская жена может претендовать на получение льгот. Об этом пишет URA.Ru.

Однако для этого необходимо выполнение определенных условий.

Комитет Государственной Думы по обороне одобрил изменения в законодательстве, которые позволят гражданским женам получать льготы. Для этого необходимо, чтобы они вели совместное хозяйство, проживали вместе не менее трех лет и имели общего ребенка.

Эти изменения будут внесены в законопроект, который устанавливает единый срок выплаты единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего или добровольца.