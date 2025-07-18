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36-летнего рязанца осудили за пьяную езду
Отмечается, что мужчину на автомобиле «Niva Chevrolet» остановили сотрудники ГАИ для проверки документов. Заподозрив, что он пьян, они предложили ему пройти освидетельствование на алкотестере, но тот отказался. Медицинское освидетельствование, которое провели в районной больнице, подтвердило наличие алкоголя в крови. На заседании мужчина опровергал факт употребления спиртного.

36-летнего рязанца осудили за пьяную езду. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что мужчину на автомобиле «Niva Chevrolet» остановили сотрудники ГАИ для проверки документов.

Заподозрив, что он пьян, они предложили ему пройти освидетельствование на алкотестере, но тот отказался.

Медицинское освидетельствование, которое провели в районной больнице, подтвердило наличие алкоголя в крови.

На заседании мужчина опровергал факт употребления спиртного.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.