Жители трех улиц в Рязани останутся без электричества 18 июля

В пятницу, 18 июля, с 09:00 до 15:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам: 4-й Дягилевский проезд, дома №№ 4, 6, 8к2, 7, 14к2, 19, 16к2, 18 — жилые дома; 5-й Дягилевский проезд, дома №№ 4, 8, 10, 12, 14, 7, 9, 13к1, 24к1, 25, 16, 16к1, 19, 17к1, 21-а, 25к1, 19-а, 20, 21к1, 21; улица Дягилевская, дома №№ 76, 82, 84-б, 84, 84-а, 82-а. Отключение связано с проведением работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-750.