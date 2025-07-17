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Жители трех улиц в Рязани останутся без электричества 18 июля
В пятницу, 18 июля, с 09:00 до 15:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам: 4-й Дягилевский проезд, дома №№ 4, 6, 8к2, 7, 14к2, 19, 16к2, 18 — жилые дома; 5-й Дягилевский проезд, дома №№ 4, 8, 10, 12, 14, 7, 9, 13к1, 24к1, 25, 16, 16к1, 19, 17к1, 21-а, 25к1, 19-а, 20, 21к1, 21; улица Дягилевская, дома №№ 76, 82, 84-б, 84, 84-а, 82-а. Отключение связано с проведением работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-750.

Жители трех улиц в Рязани останутся без электричества 18 июля. Об этом сообщают рязанские электросети.

В пятницу, 18 июля, с 09:00 до 15:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

  • 4-й Дягилевский проезд, дома №№ 4, 6, 8к2, 7, 14к2, 19, 16к2, 18 — жилые дома;
  • 5-й Дягилевский проезд, дома №№ 4, 8, 10, 12, 14, 7, 9, 13к1, 24к1, 25, 16, 16к1, 19, 17к1, 21-а, 25к1, 19-а, 20, 21к1, 21;
  • улица Дягилевская, дома №№ 76, 82, 84-б, 84, 84-а, 82-а.

Отключение связано с проведением работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-750.