ВС России освободили три населенных пункта в зоне СВО

За сутки ВС РФ освободили три населенных пункта: Дегтярное в Харьковской области, Попов ЯР в ДНР и Каменское в Запорожской области. Также российские военные поразили укрытия украинских комплексов противовоздушной обороны, объекты полевого аэродрома и цеха предприятия, производящего ударные FPV-дроны. Средства ПВО сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 308 БПЛА.