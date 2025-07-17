В США призвали Трампа к компромиссной для России стратегии по Украине

Президенту США Дональда Трампа следует пересмотреть подход к украинскому кризису и позволить России и европейским странам самостоятельно решить конфликт. Об этом пишет журнал «The American Conservative». В статье подчеркивается, что вместо того, чтобы следовать стратегии НАТО, Трампу стоит немедленно вывести США из кризиса и предложить России компромисс, который мог бы включать гарантии невступления Украины в Североатлантический альянс. Взамен авторы статьи предлагают Москве согласиться на вступление Киева в Европейский союз. Издание также напоминает, что ранее Трамп фактически поддержал стратегию НАТО по капитуляции России в конфликте с Украиной, что противоречит его первоначальным взглядам в начале второго срока на посту президента.

Президенту США Дональда Трампа следует пересмотреть подход к украинскому кризису и позволить России и европейским странам самостоятельно решить конфликт. Об этом пишет журнал «The American Conservative».

В статье подчеркивается, что вместо того, чтобы следовать стратегии НАТО, Трампу стоит немедленно вывести США из кризиса и предложить России компромисс, который мог бы включать гарантии невступления Украины в Североатлантический альянс. Взамен авторы статьи предлагают Москве согласиться на вступление Киева в Европейский союз.

Издание также напоминает, что ранее Трамп фактически поддержал стратегию НАТО по капитуляции России в конфликте с Украиной, что противоречит его первоначальным взглядам в начале второго срока на посту президента.

Фото: РИА Новости: AP Photo / Alex Brandon