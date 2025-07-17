В Санкт-Петербурге пьяный мужчина ворвался в квартиру к девушке

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина ворвался в квартиру к девушке. Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT».

19-летняя Лиза была одна дома после того, как ее молодой человек ушел на работу и забыл запереть дверь. Она услышала, как открывается дверь и думала, что вернулся ее партнер, поэтому вышла из ванной в одной футболке.

На пороге стоял 59-летний мужчина, который представился Сергеем. Девушка испугалась и позвонила молодому человеку, чтобы тот вернулся. Незваный гость ходил по квартире, рассматривал комнаты и отказывал на просьбы уйти.

По возвращении второго жильца выяснения продолжились в подъезде. Сергей, со слов потерпевших, кричал, замахивался на Лизу и угрожал личными связями.

Затем дебошира забрала неизвестная женщина. Пара написала заявление в полицию.