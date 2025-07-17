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В Самарской области школьник загорелся во время езды на питбайке

В Самарской области школьник загорелся во время езды на питбайке. Об этом сообщается в телеграм-канале «Плохие новости».

Причиной воспламенения стала горящая бутылка с бензином, по которой проехался неосторожный юноша.

Ситуация стала критической, когда другие школьники увидели, что питбайк загорелся. Они начали дуть на пламя, пытаясь потушить огонь. Однако пострадавший, осознав, что сильно обгорел, начал умолять своих друзей срочно отвезти его домой.

Фото: Плохие новости 18+