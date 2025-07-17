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В Рязанской области собственник земли привлечен к ответственности за зарастание участка
Управлением земельных ресурсов проведена внеплановая документарная проверка в отношении собственника земельного участка, физического лица Косаревой И. И. Проверка была инициирована 15 мая 2024 года с целью установления соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. В ходе проверки выяснилось, что земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 26,6 га, расположенный в Клепиковском районе Рязанской области, находится в неудовлетворительном состоянии. На всей площади участка зафиксировано зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью, что указывает на нарушение обязательных требований по использованию земель сельскохозяйственного назначения. По итогам проверки 30 июля 2024 года было вынесено постановление о привлечении Косаревой И. И. к административной ответственности по частям 2 статьи 8.7 и 2 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях (КаАП) РФ. Ей был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Однако в установленный законом срок штраф не был уплачен, что привело к возбуждению нового дела об административном правонарушении согласно части 1 статьи 20.25 КаАП РФ. Материалы дела были направлены мировому судье судебного участка № 67 Шиловского районного суда Рязанской области. Решением мирового судьи от 9 июля 2025 года Косарева И. И. была признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

Управлением земельных ресурсов проведена внеплановая документарная проверка в отношении собственника земельного участка, физического лица Косаревой И. И. Проверка была инициирована 15 мая 2024 года с целью установления соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ходе проверки выяснилось, что земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 26,6 га, расположенный в Клепиковском районе Рязанской области, находится в неудовлетворительном состоянии. На всей площади участка зафиксировано зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью, что указывает на нарушение обязательных требований по использованию земель сельскохозяйственного назначения.

По итогам проверки 30 июля 2024 года было вынесено постановление о привлечении Косаревой И. И. к административной ответственности по частям 2 статьи 8.7 и 2 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях (КаАП) РФ. Ей был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Однако в установленный законом срок штраф не был уплачен, что привело к возбуждению нового дела об административном правонарушении согласно части 1 статьи 20.25 КаАП РФ. Материалы дела были направлены мировому судье судебного участка № 67 Шиловского районного суда Рязанской области.

Решением мирового судьи от 9 июля 2025 года Косарева И. И. была признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.