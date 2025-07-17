В Рязанской области проведут рейды по тонировке

В четверг, 17 июля, в Рязанской области пройдут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.