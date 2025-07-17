В Рязанской области проведут рейды по тонировке
В четверг, 17 июля, в Рязанской области пройдут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.
В Рязанской области проведут рейды по тонировке. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
В четверг, 17 июля, в Рязанской области пройдут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.