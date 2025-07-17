В Рязани полицейские задержали «гастролеров» из Башкирии

По данным следствия, 9 марта в Рязань из Уфы приехали 27-летний мужчина, ранее многократно судимый за кражи, грабеж и угон, 23-летняя девушка, ранее многократно судимая за кражи, и 28-летний ранее несудимый мужчина. Компания приехала в Рязань на автомобиле. Отмечается, что уфимцы направлялись на отдых в Краснодарский край. В Рязани рецидивист и его приятельница обокрали магазин электроники и салон сотой связи на Московском шоссе. Из магазина электроники компания вынесла системный блок стоимостью 158 тысяч рублей, из салона сотовой связи — два мобильных телефона популярной марки общей стоимостью 332 тысячи рублей.

В Рязани полицейские задержали «гастролеров» из Башкирии. Об этом сообщает региональное УМВД.

По данным следствия, 9 марта в Рязань из Уфы приехали 27-летний мужчина, ранее многократно судимый за кражи, грабеж и угон, 23-летняя девушка, ранее многократно судимая за кражи, и 28-летний ранее несудимый мужчина. Компания приехала в Рязань на автомобиле. Отмечается, что уфимцы направлялись на отдых в Краснодарский край.

В Рязани рецидивист и его приятельница обокрали магазин электроники и салон сотой связи на Московском шоссе. Из магазина электроники компания вынесла системный блок стоимостью 158 тысяч рублей, из салона сотовой связи — два мобильных телефона популярной марки общей стоимостью 332 тысячи рублей.

Помимо этого, мужчина пытался похитить из рязанского супермаркета тележку, наполненную продуктами и алкоголем на общую сумму 244 тысячи рублей. Однако на выходе его окрикнул охранник, и вор бросил тележку и скрылся.

Отмечается, что похищенную технику компания пыталась продать вдвое ниже рыночной стоимости через инетрнет.

После продажи «гастролеры» решили покинуть Рязань, но на посту ДПС в Дягилеве их задержали оперативники.

Возбуждено уголовное дело. Ранее судимых мужчину и женщину заключили под стражу, их 28-летнего сообщника посадили под домашний арест.