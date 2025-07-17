В Рязани объявлена угроза атаки беспилотников
В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщила РСЧС. Жителей призвали соблюдать осторожность и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, рекомендуется срочно зайти в ближайшее здание и оставаться в безопасном месте до получения сигнала «отбой».В случае необходимости жители могут обратиться за помощью по единому номеру экстренных служб «112».
В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщила РСЧС.
Жителей призвали соблюдать осторожность и не подходить к окнам.
Тем, кто находится на улице, рекомендуется срочно зайти в ближайшее здание и оставаться в безопасном месте до получения сигнала «отбой».
В случае необходимости жители могут обратиться за помощью по единому номеру экстренных служб «112».