В Рязани мужчину осудят за трату денег с чужой карты

Банковскую карту потерял 42-летний рязанец. После этого ему начали приходить сообщения о списании со счета денежных средств. Общий ущерб составил 6889 рублей. Выяснилось, что карту мужчины нашел его 45-летний сосед по дому. Рязанец заметил карту во дворе и решил ей воспользоваться. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

В Рязани мужчину осудят за трату денег с чужой карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Банковскую карту потерял 42-летний рязанец. После этого ему начали приходить сообщения о списании со счета денежных средств. Общий ущерб составил 6889 рублей.

Выяснилось, что карту мужчины нашел его 45-летний сосед по дому. Рязанец заметил карту во дворе и решил ей воспользоваться.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.