В России вспыхнула заболеваемость менингитом

С начала 2025 года в России зарегистрировали 1266 случаев заражения — это на 260% больше аналогичного периода в прошлом году. Врачи связывают рост заболеваемости с трудовой миграцией. По их словам, работодателям необходимо прививать приглашенных на работу мигрантов, а также ввести обязательную вакцинацию для детей и подростков.

В России вспыхнула заболеваемость менингитом. Об этом сообщает «Лента. ру».

По данным издания, с начала 2025 года в России зарегистрировали 1266 случаев заражения — это на 260% больше аналогичного периода в прошлом году.

Врачи связывают рост заболеваемости с трудовой миграцией. По их словам, работодателям необходимо прививать приглашенных на работу мигрантов, а также ввести обязательную вакцинацию для детей и подростков.