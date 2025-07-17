В Минобороны РФ обвинили Украину в многократном применении химоружия

Согласно данным ведомства, в ходе спецоперации ВСУ более 500 раз использовали химические вещества, в том числе отравляющие, что нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. Последний случай был 8 июля в ДНР: украинские войска с помощью БПЛА сбросили с боеприпас, снаряженный смесью хлорпикрина с хлорацетофеноном.

В Минобороны РФ обвинили Украину в многократном применении химоружия. Информацию опубликовал официальный Telegram-канал ведомства.

Согласно его данным, в ходе спецоперации ВСУ более 500 раз использовали химические вещества, в том числе отравляющие, что нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

Последний случай был 8 июля в ДНР: украинские войска с помощью БПЛА сбросили с боеприпас, снаряженный смесью хлорпикрина с хлорацетофеноном.