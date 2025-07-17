В Госдуме предложили вариант борьбы с неразборчивым врачебным почерком

С инициативой выступил депутат Антон Ткачев, направив обращение к главе Минздрава. Вопрос печати рецептов на принтере стал актуальным из-за того, что непонятные врачебные записи часто приводят к задержкам в лечении и увеличивают риск ошибок при выдаче лекарств. Ткачев предложил рассмотреть возможность обязательного использования компьютеров для печати рецептов или применения типовых форм, которые врачи заполняют в электронном виде и затем распечатывают для пациентов.

В Госдуме предложили решить проблему неразборчивого почерка врачей. Об этом пишет URA.Ru.

С инициативой выступил депутат Антон Ткачев, направив обращение к главе Минздрава.

Вопрос печати рецептов на принтере стал актуальным из-за того, что непонятные врачебные записи часто приводят к задержкам в лечении и увеличивают риск ошибок при выдаче лекарств.

Ткачев предложил рассмотреть возможность обязательного использования компьютеров для печати рецептов или применения типовых форм, которые врачи заполняют в электронном виде и затем распечатывают для пациентов.