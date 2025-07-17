Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение

Отмечается, что в ближайший час, с сохранением до конца суток 17 июля на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, в отдельных районах ливень, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с. Жителей призвали быть внимательными и осторожными в непогоду, в том числе не использовать открытый огонь при выключении света.

Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение. Информацию со ссылкой на региональный ЦГМС опубликовала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ближайший час, с сохранением до конца суток 17 июля на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, в отдельных районах ливень, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.

Жителей призвали быть внимательными и осторожными в непогоду, в том числе не использовать открытый огонь при выключении света.