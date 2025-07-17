Рязани выделят около 200 млн рублей в рамках проекта «Новогодней столицы»

На заседании стало известно, что на проведение мероприятий и оформление Рязани в рамках участия города в проекте «Новогодняя столица 2026» направят 180 млн из бюджета региона. Отмечается, что соответствующие изменения внесены в областной бюджет.

Рязани выделят около 200 млн рублей в рамках проекта «Новогодней столицы России 2026». Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро» со ссылкой на заседание Рязоблдумы.

На заседании стало известно, что на проведение мероприятий и оформление Рязани в рамках участия города в проекте «Новогодняя столица 2026» направят 180 млн из бюджета региона.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в областной бюджет.