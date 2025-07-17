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Россияне стали чаще покупать страховки от мошенничества и укусов клещей

Рост онлайн-страхования отмечают эксперты ВТБ. Согласно их данным, за первые 6 месяцев 2025 года россияне оформили более миллиона полисов через онлайн-приложения. Это практически на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером спроса стало ипотечное страхование. Только за первое полугодие 2025 года россияне оформили 870 тыс. страховок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 30%.

На втором месте — ОСАГО: с января по июль пользователи оформили около 300 тыс. полисов, что составляет 23% всех онлайн-продаж. Количество оформленных страховок увеличилось в 2 раза относительно прошлого года.

Третье место по популярности заняло страхование от укуса клеща: с января по июль было оформлено более 50 тыс. таких страховок, что составляет 4% от всех онлайн-полисов и более чем в 2 раза превышает прошлогодний показатель.

Еще одним востребованным полисом стало страхование от мошенничества — за полгода оформлено свыше 20 тыс. страховок, что примерно в 2 раза выше прошлогоднего результата.

Страхование от мошенничества демонстрирует устойчивый рост популярности, что обусловлено увеличением числа мошеннических схем и ростом осведомленности клиентов о финансовых рисках. Аналитики ВТБ прогнозируют дальнейший рост спроса на страховые продукты, связанные с защитой от мошенничества, а также на комплексные «коробочные» решения, которые позволяют получить расширенную защиту в одном полисе. Кстати спрос на «коробочные» решения также показал значительный рост.