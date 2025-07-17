Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
24°
Птн, 18
27°
Сбт, 19
25°
ЦБ USD 78.19 0.23 18/07
ЦБ EUR 90.97 0.41 18/07
Нал. USD 79.15 / 79.50 17/07 18:30
Нал. EUR 91.90 / 92.00 17/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
11 июля 15:29
2 604
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 058
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 032
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
6 132
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, как наказать отправителей нежелательных фото
Распространение непрошенных интимных фотографий, известных как «дикпики», в мессенджерах и социальных сетях становится все более актуальной проблемой, особенно для женщин. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на юриста по уголовному праву Ивана Никифорова. Он отметил, что для обращения в правоохранительные органы необходимо сохранить скриншот переписки с нежелательной фотографией. Этот скриншот станет основой доказательств при подаче заявления в полицию. После обращения в правоохранительные органы потерпевшие могут также подать жалобу на аккаунт нарушителя в соответствующей социальной сети или мессенджере. Никифоров подчеркнул, что лица, занимающиеся рассылкой дикпиков, могут быть привлечены к ответственности сразу по нескольким статьям, включая нарушение неприкосновенности частной жизни, хулиганство и киберсталкинг.

Распространение непрошенных интимных фотографий, известных как «дикпики», в мессенджерах и социальных сетях становится все более актуальной проблемой, особенно для женщин. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на юриста по уголовному праву Ивана Никифорова.

Он отметил, что для обращения в правоохранительные органы необходимо сохранить скриншот переписки с нежелательной фотографией. Этот скриншот станет основой доказательств при подаче заявления в полицию.

После обращения в правоохранительные органы потерпевшие могут также подать жалобу на аккаунт нарушителя в соответствующей социальной сети или мессенджере. Никифоров подчеркнул, что лица, занимающиеся рассылкой дикпиков, могут быть привлечены к ответственности сразу по нескольким статьям, включая нарушение неприкосновенности частной жизни, хулиганство и киберсталкинг.