Россиянам рассказали, как наказать отправителей нежелательных фото

Распространение непрошенных интимных фотографий, известных как «дикпики», в мессенджерах и социальных сетях становится все более актуальной проблемой, особенно для женщин. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на юриста по уголовному праву Ивана Никифорова. Он отметил, что для обращения в правоохранительные органы необходимо сохранить скриншот переписки с нежелательной фотографией. Этот скриншот станет основой доказательств при подаче заявления в полицию. После обращения в правоохранительные органы потерпевшие могут также подать жалобу на аккаунт нарушителя в соответствующей социальной сети или мессенджере. Никифоров подчеркнул, что лица, занимающиеся рассылкой дикпиков, могут быть привлечены к ответственности сразу по нескольким статьям, включая нарушение неприкосновенности частной жизни, хулиганство и киберсталкинг.

Распространение непрошенных интимных фотографий, известных как «дикпики», в мессенджерах и социальных сетях становится все более актуальной проблемой, особенно для женщин. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на юриста по уголовному праву Ивана Никифорова.

Он отметил, что для обращения в правоохранительные органы необходимо сохранить скриншот переписки с нежелательной фотографией. Этот скриншот станет основой доказательств при подаче заявления в полицию.

После обращения в правоохранительные органы потерпевшие могут также подать жалобу на аккаунт нарушителя в соответствующей социальной сети или мессенджере. Никифоров подчеркнул, что лица, занимающиеся рассылкой дикпиков, могут быть привлечены к ответственности сразу по нескольким статьям, включая нарушение неприкосновенности частной жизни, хулиганство и киберсталкинг.