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Россиян предупредили, за вырубку каких деревьев на даче грозит наказание
Россияне, вырубающие деревья на соседних участках, могут столкнуться с штрафами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлию Оглоблину. Она предупредила садоводов о том, что самовольная вырубка деревьев, даже если они создают ненужную тень, является нарушением частной собственности. Депутат уточнила, что спилить дерево на соседнем участке без согласия владельца нельзя, однако опиливать ветки, которые прорастают на ваш участок, разрешено. Если у садовода возникли проблемы с соседями из-за деревьев, он должен сначала попытаться договориться с ними. В случае неудачи рекомендуется направить соседу официальное письмо с описанием нарушения. Оглоблина также напомнила о правилах расстояния: высокие деревья должны находиться на расстоянии не менее трех метров от границы участка, среднерослые — двух метров, а кустарники — метра.

Россияне, вырубающие деревья на соседних участках, могут столкнуться с штрафами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлию Оглоблину.

Она предупредила садоводов о том, что самовольная вырубка деревьев, даже если они создают ненужную тень, является нарушением частной собственности. Депутат уточнила, что спилить дерево на соседнем участке без согласия владельца нельзя, однако опиливать ветки, которые прорастают на ваш участок, разрешено.

Если у садовода возникли проблемы с соседями из-за деревьев, он должен сначала попытаться договориться с ними. В случае неудачи рекомендуется направить соседу официальное письмо с описанием нарушения. Оглоблина также напомнила о правилах расстояния: высокие деревья должны находиться на расстоянии не менее трех метров от границы участка, среднерослые — двух метров, а кустарники — метра.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости