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Россия ждет предложения от Украины по третьему раунду переговоров
Россия ожидает от Украины предложения по третьему раунду переговоров после успешного обмена телами и выполнения стамбульских договоренностей. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что сторонам предстоит обсуждение проектов меморандумов по урегулированию. Песков добавил, что процесс обменов еще не завершен, и продолжаются досогласования, которые являются частью договоренностей, достигнутых во время второго раунда. В то же время глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что президент Владимир Зеленский поставил перед украинскими дипломатами задачи на период «месяца давления на Россию». Сибига отметил, что Украина будет добиваться снижения потолка цены на российскую нефть и усиления санкций против Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Украина не упоминает о третьем раунде переговоров, предложенном Москвой после 22 июня, и отметил изменения в составе украинской делегации.

Россия ожидает от Украины предложения по третьему раунду переговоров после успешного обмена телами и выполнения стамбульских договоренностей. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что сторонам предстоит обсуждение проектов меморандумов по урегулированию. Песков добавил, что процесс обменов еще не завершен, и продолжаются досогласования, которые являются частью договоренностей, достигнутых во время второго раунда.

В то же время глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что президент Владимир Зеленский поставил перед украинскими дипломатами задачи на период «месяца давления на Россию». Сибига отметил, что Украина будет добиваться снижения потолка цены на российскую нефть и усиления санкций против Москвы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Украина не упоминает о третьем раунде переговоров, предложенном Москвой после 22 июня, и отметил изменения в составе украинской делегации.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru