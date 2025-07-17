Пострадавшего в аварии мотоциклиста доставили в Рязань санавиацией

ДТП случилось в Ермиши 12 июля в 04:20. По данным ведомства, водитель мотоцикла Zontes не справился с управлением и врезался в забор. Рязанец получил травмы, его в тяжелом состоянии госпитализировали. Затем его отправили в Рязанскую ОКБ вертолетом.

Пострадавшего в аварии мотоциклиста доставили в Рязань санавиацией. Об этом сообщает ИД «Пресса», со ссылкой на полицию.

ДТП случилось в Ермиши 12 июля в 04:20. По данным ведомства, водитель мотоцикла Zontes не справился с управлением и врезался в забор.

Рязанец получил травмы, его в тяжелом состоянии госпитализировали. Затем его отправили в Рязанскую ОКБ вертолетом.