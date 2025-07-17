На Западе отметили успехи России в борьбе с инфляцией

Россия начинает побеждать инфляцию, и июньское замедление роста цен стало первым явным признаком успехов Центробанка, который долгое время проводил очень жёсткую денежно-кредитную политику. Об этом сообщает агентство Bloomberg в статье под названием «Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией».По данным издания, месячный рост цен в России значительно замедлился, что свидетельствует о возможном выходе борьбы ЦБ с инфляцией на новый уровень. Несмотря на то, что годовая инфляция по-прежнему составляет 9%, что значительно превышает установленную Центробанком цель в 4%, эксперты отмечают, что замедление роста цен может побудить регулятора к более значительному снижению ключевой ставки, чем ожидалось ранее. Западные аналитики рассматривают текущие изменения как позитивный сигнал для экономики страны и предполагают, что дальнейшие шаги Центробанка могут способствовать улучшению финансовой стабильности в России.

Россия начинает побеждать инфляцию, и июньское замедление роста цен стало первым явным признаком успехов Центробанка, который долгое время проводил очень жёсткую денежно-кредитную политику. Об этом сообщает агентство Bloomberg в статье под названием «Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией».

По данным издания, месячный рост цен в России значительно замедлился, что свидетельствует о возможном выходе борьбы ЦБ с инфляцией на новый уровень. Несмотря на то, что годовая инфляция по-прежнему составляет 9%, что значительно превышает установленную Центробанком цель в 4%, эксперты отмечают, что замедление роста цен может побудить регулятора к более значительному снижению ключевой ставки, чем ожидалось ранее.

Западные аналитики рассматривают текущие изменения как позитивный сигнал для экономики страны и предполагают, что дальнейшие шаги Центробанка могут способствовать улучшению финансовой стабильности в России.