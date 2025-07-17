На улице Есенина в Рязани установили новую дорожную камеру

По словам рязанцев, камеру установили на перекрестке около автосалона на улице Есенина. Отмечается, что камеру фиксирует скорость авто. Ограничение скорости на данном участке составляет 40 км/ч.