На Ставрополье чиновница скончалась после субботника

На Ставрополье чиновница скончалась после субботника. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 58-летняя Галина более 10 лет работала в администрации Грачевского муниципального округа. Вместе с другими сотрудниками ее обязали пойти на субботник и чистить дороги при жаре в +40 градусов. Спустя некоторое время Галине стало плохо: ей вызвали скорую и отвезли в больницу, где она скончалась.

В медучреждении заявили, что причина смерти — острый панкреатит, но ее сын считает, что женщина умерла из-за жары.