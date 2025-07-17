На содержание дорог в Рязанской области выделили 600 миллионов рублей

В тендере указано, что подрядчик обязуется выполнить работы по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на различных участках. Согласно документам, планируется срезка старого асфальта, устройство новых асфальтобетонных покрытий на тротуарах и проезжих частях. Также укрепят дорожное полотна щебнем и асфальтогранулянтом, разберут поврежденные покрытия и основания. Кроме того, запланировано устройство выравнивающих слоев из щебня и песка на разных участках автодорог в Рязанской области. Исполнение контракта начнется с момента его заключения и завершится 31 августа 2026 года.

На содержание дорог в разных районах Рязанской области выделили 598 миллионов рублей. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.

В тендере указано, что подрядчик обязуется выполнить работы по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на различных участках.

Согласно документам, планируется срезка старого асфальта, устройство новых асфальтобетонных покрытий на тротуарах и проезжих частях. Также укрепят дорожное полотна щебнем и асфальтогранулянтом, разберут поврежденные покрытия и основания. Кроме того, запланировано устройство выравнивающих слоев из щебня и песка на разных участках автодорог в Рязанской области.

Исполнение контракта начнется с момента его заключения и завершится 31 августа 2026 года. Подрядчик будет работать в три этапа: первый — с даты заключения договора по 15 сентября 2025 года; второй — с 16 сентября по 22 декабря 2025 года; третий — с 23 декабря 2025 года по 31 августа 2026 года.

Заказчик — «Дирекция дорог Рязанской области».