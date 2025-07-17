На правом берегу Оки под Рязанью начали подготовку к строительству моста

Рядом с селом Дядьково выполняются работы по снятию растительного слоя, отсыпке насыпи дорожной части, стартовало обустройство временной дороги. Специалисты погрузили пробные сваи моста через ручей Быстрец. Напомним, ранее строительство развернули около села Дубровичи.