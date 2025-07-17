На правом берегу Оки под Рязанью начали подготовку к строительству моста
Рядом с селом Дядьково выполняются работы по снятию растительного слоя, отсыпке насыпи дорожной части, стартовало обустройство временной дороги. Специалисты погрузили пробные сваи моста через ручей Быстрец. Напомним, ранее строительство развернули около села Дубровичи.
На правом берегу Оки под Рязанью начали подготовку к строительству моста. Об этом сообщил региональный минтранс.
Рядом с селом Дядьково выполняются работы по снятию растительного слоя, отсыпке насыпи дорожной части, стартовало обустройство временной дороги. Специалисты погрузили пробные сваи моста через ручей Быстрец.
Напомним, ранее строительство развернули около села Дубровичи.
Подробнее обо всех этапах возведения моста, который соединит дорогу Рязань — Спасск и Дядьково, в сюжете.