Минцифры России расширяет список IT-специальностей для отсрочки от призыва

Министерство цифрового развития РФ предложило расширить перечень IT-специальностей, дающих право на отсрочку от призыва на срочную службу. Об этом пишут РИА Новости. В новый список могут быть включены магистратуры по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», а также бакалаврская программа «Ядерная физика и технологии». Об этом сообщается в Telegram-канале министерства в рамках проекта постановления об изменениях в правилах предоставления отсрочки. По информации Минцифры, для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, трудоустроенным по договору и иметь высшее образование в одной из указанных специальностей. Кроме того, работник должен быть занят в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. Если специалист только что закончил учебу, работодатель должен подтвердить его трудоустройство в течение года после получения диплома.

Министерство цифрового развития РФ предложило расширить перечень IT-специальностей, дающих право на отсрочку от призыва на срочную службу. Об этом пишут РИА Новости.

В новый список могут быть включены магистратуры по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», а также бакалаврская программа «Ядерная физика и технологии». Об этом сообщается в Telegram-канале министерства в рамках проекта постановления об изменениях в правилах предоставления отсрочки.

По информации Минцифры, для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, трудоустроенным по договору и иметь высшее образование в одной из указанных специальностей. Кроме того, работник должен быть занят в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. Если специалист только что закончил учебу, работодатель должен подтвердить его трудоустройство в течение года после получения диплома.