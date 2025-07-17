Касимовец Захар Петров завоевал золото чемпионата России

Соревнования прошли в Москве. Захар Петров финишировал первым в финале в каноэ-одиночках на дистанции 1000 метров. В десятку лучших по итогам соревнований вошел также представитель спортивной школы «Олимпиец» Роман Ерлинеков.