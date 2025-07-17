Гость из Китая посетил фестиваль в Касимове и пообещал вернуться с друзьями

Гость из Китая Ша Джонлунг посетил фестиваль «Хорошая гармонь» в Касимове. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Мещерские вести — Касимов и Касимовский район».Приезд Ша был вдохновлен его интересом к фестивалю, который он увидел в интернете. Через переводчика он выразил благодарность руководителю мероприятия Александру Васину и администрации города за теплый прием. Ша Джонлунг остался под впечатлением от России и заявил, что в следующем году планирует вернуться в Касимов уже с друзьями.

Гость из Китая Ша Джонлунг посетил фестиваль «Хорошая гармонь» в Касимове. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Мещерские вести — Касимов и Касимовский район».

Приезд Ша был вдохновлен его интересом к фестивалю, который он увидел в интернете. Через переводчика он выразил благодарность руководителю мероприятия Александру Васину и администрации города за теплый прием.

Как сообщил у себя в телеграм-канале местный житель Андрей Иванов, Ша Джонлунг остался под впечатлением от России и заявил, что в следующем году планирует вернуться в Касимов уже с друзьями.

Фото: «Мещерские вести — Касимов и Касимовский район», телеграм-канал «Андрей Иванов»