Госдума приняла закон о расширении перечня для лишения приобретенного гражданства РФ

В четверг, 17 июля, депутаты приняли проект сразу в двух чтениях. Гражданства будут лишать за убийство; изнасилование; призыв к совершению терактов; оправдание или пропаганду терроризма; сотрудничество с иностранным государством против безопасности России; пропаганду и демонстрацию нацистской атрибутики. Отмечается, что в список предлагают добавить вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями детей.

Госдума приняла закон о расширении перечня для лишения приобретенного гражданства РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 17 июля, депутаты приняли проект сразу в двух чтениях.

Гражданства будут лишать за убийство; изнасилование; призыв к совершению терактов; оправдание или пропаганду терроризма; сотрудничество с иностранным государством против безопасности России; пропаганду и демонстрацию нацистской атрибутики.

Отмечается, что в список предлагают добавить вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями детей.