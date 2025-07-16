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Жителей трех сел в Рязанской области предупредили об отключении газа
23 июля с 08:00 до 17:00 24 июля будет временно прекращена подача газа в следующих населенных пунктах: село Польное Конобеево; село Лесное Конобеево; село Алеменево. Отмечается, что отключение связано с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.

Жителей трех сел в Рязанской области предупредили об отключении газа. Информация опубликована на сайте регионального «Газпрома».

23 июля с 08:00 до 17:00 24 июля будет временно прекращена подача газа в следующих населенных пунктах:

  • село Польное Конобеево;
  • село Лесное Конобеево;
  • село Алеменево.

Отмечается, что отключение связано с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.