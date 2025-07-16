Жителей трех сел в Рязанской области предупредили об отключении газа

23 июля с 08:00 до 17:00 24 июля будет временно прекращена подача газа в следующих населенных пунктах: село Польное Конобеево; село Лесное Конобеево; село Алеменево. Отмечается, что отключение связано с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.