Жителей трех сел в Рязанской области предупредили об отключении газа
23 июля с 08:00 до 17:00 24 июля будет временно прекращена подача газа в следующих населенных пунктах: село Польное Конобеево; село Лесное Конобеево; село Алеменево. Отмечается, что отключение связано с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.
Жителей трех сел в Рязанской области предупредили об отключении газа. Информация опубликована на сайте регионального «Газпрома».
23 июля с 08:00 до 17:00 24 июля будет временно прекращена подача газа в следующих населенных пунктах:
- село Польное Конобеево;
- село Лесное Конобеево;
- село Алеменево.
Отмечается, что отключение связано с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.