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Юрист рассказал рязанцам, какие слова нельзя говорить инспектору ГАИ
Если водитель назовет правоохранителя «невменяемым» или «идиотом», то инспектор будет решать, являются ли данные слова унижающими его честь и достоинство. Травин также отметил, если водитель выразится в отношении полицейского с использованием ненормативной лексики, то его поступок можно расценить как мелкое хулиганство.

Юрист рассказал рязанцам, какие слова нельзя говорить инспектору ГАИ. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на президента Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина.

По его словам, если водитель назовет правоохранителя «невменяемым» или «идиотом», то инспектор будет решать, являются ли данные слова унижающими его честь и достоинство.

Травин также отметил, если водитель выразится в отношении полицейского с использованием ненормативной лексики, то его поступок можно расценить как мелкое хулиганство.