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ВС РФ начнут применять в зоне СВО тяжелый беспилотник «Сварог»
Отмечается, что испытывать дрон, который способен доставлять до 50 км грузов на линию боевого соприкосновения, начнут в августе. Стоимость российского беспилотника в два-три раза ниже известных аналогов.

ВС РФ начнут применять в зоне СВО тяжелый беспилотник «Сварог». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании Frobotics.

Отмечается, что испытывать дрон, который способен доставлять до 50 км грузов на линию боевого соприкосновения, начнут в августе.

Стоимость российского беспилотника в два-три раза ниже известных аналогов.