ВС РФ начнут применять в зоне СВО тяжелый беспилотник «Сварог»

Отмечается, что испытывать дрон, который способен доставлять до 50 км грузов на линию боевого соприкосновения, начнут в августе. Стоимость российского беспилотника в два-три раза ниже известных аналогов.